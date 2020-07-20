العامري ينتقد ’’صمت الحكومة’’ إزاء التوغل التركي شمال العراق ويطالب بإثارة الملف دولياً

2020/07/20 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان

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نتابع بقلق شديد الاجتياح التركي الواسع لشمال العراق وهو امر مرفوض تحت أيّة ذريعة كانت ، فليس ثَمّ مبرر دولي أو مسوغ قانوني أو أي غطاء شرعي له ، علماً أن هذا الاجتياح الأخير يختلف عن كل الاعتداءات السابقة من حيث عمق الأرض وفترة الاجتياح ، وقد بلغ الاجتياح الأخير في عمق يصل الى 25 كم وبوجود مكثف ، ويحمل ذلك دلالات خطيرة يبدو فيها الأتراك مريدين لفرض سياسة الأمر الواقع ، محاولين تشكيل حزام أمني على غرار الحزام الأمني في شمال سوريا ، لذا نحذر من هذا المخطط ونطالب الحكومة التركية بالانسحاب الفوري من الأراضي العراقية ، ونرى أن هذه الأعمال العدوانية ليست في مصلحة البلدين التي تربطهم علاقات تاريخية ودينية وأخوية واسعه بالإضافة الى العلاقات الاقتصادية المتطورة ، ونهيب بالحكومة العراقية الخروج من صمتها واتخاذ كافة الاجراءات الدبلوماسية والسياسية المناسبة لانهاء هذه الاعتداءات المتكررة ، وإثارة هذا الموضوع في الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وفي المحافل الدولية ، وعلى كل القوى الوطنية العراقية أن تتخذ موفقاً موحداً لحفظ السيادة العراقية وإنهاء هذه التجاوزات .

حفظ الله العراق وأهله من شر الأشرار

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هادي العامري

رئيس تحالف الفتح

20 تموز 2020

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بغداد اليوم-بغداد

قال وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الاثنين، إن العلاقات السعودية العراقية شهدت نمواً في جميع المجالات ونتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي في القريب العاجل.

وذكر الجبير في تغريدة أطلعت عليها (بغداد ا

بغداد اليوم- بغداد

وجهت رئاسة مجلس النواب، بعدم استخدام "الفورمة" والشعار الرسمي المعتمد لمجلس النواب من قبل أعضاء المجلس الوطني المؤقت وأعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس النواب للدورات السابقة خلال مخاطباتهم ومراسلاتهم.

وذكرت رئاسة ا

بغداد اليوم- كردستان

اصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الإثنين (20 تموز 2020)، بيانا بشأن اتهامها بتسليم المقاتلة وحدات حماية المرأة الكردية (YPJ)، ’’فيان شرف’’، إلى تركيا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد ا

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