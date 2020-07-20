متظاهرون يغلقون مبنىً حكومياً جنوب الناصرية ويطالبون بإقالة القائممقام

2020/07/20 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، في ذي قار، الاثنين (20 تموز 2020)، بأن متظاهرين أغلقوا مبنىً حكومياً جنوبي مدينة الناصرية، فيما طالبوا بإقالة قائممقام.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحتجين توجهوا إلى مبنى الحكومة المحلية في قضاء الجبايش، جنوبي مدينة الناصرية، وقاموا باغلاقها".

واشار إلى أن "المتظاهرين طالبوا بإقالة قائممقام قضاء الجبايش، بعد أن قرروا إغلاق مبنى الحكومة المحلية".

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة النزاهة الاتحادية، الإثنين (20 تموز 2020)، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في محافظة كركوك على خلفية شبهات فساد ومخالفة الصلاحيات الوظيفية.

وقالت الهأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، بأن المملكة الهاشمية الأردنية ستقوم بإرسال مساعدات طبية إلى العراق لمواجهة وباء كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "المملكة الهاشمية الأردنية، ستقوم يوم غد الثلاثاء بإرسال خمسة

بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر طبي، في ذي قار، الاثنين (20 تموز 2020)، بأن حالة نفاد الأوكسجين السائل من المنظومة الرئيسية الخاصة بمستشفى الحسين التعليمي بالناصرية، عادت من جديد.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأوكسجين السائل ن

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