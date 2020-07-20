2020/07/20 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بابل

وجه والد الطالبة رتاج راجي ساجت حمود،الإثنين (20 تموز 2020)، مناشدة إلى مير تربية بابل والمحافظ حسن...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو.. والد طالبة يوجه مناشدة: تفوقت بجميع الدروس ورسبت في الرياضة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. والد طالبة يوجه مناشدة: تفوقت بجميع الدروس ورسبت في الرياضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).