نادي زاخو يتسلح للدوري العراقي بجملة تغييرات ومحترفين

2020/07/20 | 12:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال هوشيار دوبرداني مدير اعلام نادي زاخو لكرة القدم ان ادارة النادي قامت باستعدادات مبكرة هذا الموسم من خلال التعاقد مع عدد من اللاعبين وكادر التدريب.

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