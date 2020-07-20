2020/07/20 | 12:57 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]واصلت العملة الوطنية الإيرانية انهيارها بشكل قياسي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار في سوق الصرف الأجنبي بطهران، اليوم الأحد 19 يوليو (تموز)، إلى 26000 تومان.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار الأمريكي يتخطى 26000 تومان في إيران
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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