الدولار الأمريكي يتخطى 26000 تومان في إيران

2020/07/20 | 12:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]واصلت العملة الوطنية الإيرانية انهيارها بشكل قياسي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار في سوق الصرف الأجنبي بطهران، اليوم الأحد 19 يوليو (تموز)، إلى 26000 تومان.

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