البنك المركزي التركي 170 مليار دولار ديوان مستحقة في أقل من عام

2020/07/20 | 13:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 170 مليار دولار قيمة الديون الخارجية المستحقة على تركيا في اقل من عام

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