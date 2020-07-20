تقرير أميركي: “قيصر” لن يضعف الأسد والحل يكمن بخطة كيسنجر

2020/07/20 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لموقع ناشيونال انترست الامريكي ، انه وبعد فشل كل المحاولات للاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد ، والاهمية السورية المركزية التي بينت مدى تاثيرالاوضاع في سوريا على ما يجاورها من البلدان مثل لبنان والعراق والاردن فان الحل الامثل للخروج الامريكي من المستنقع الذي تورطت فيه هناك يكمن في الحوار مع دمشق […]

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