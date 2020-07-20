هبوط صادرات اليابان ينذر بتراجع اقتصادي طويل

2020/07/20 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..هوت صادرات اليابان في يونيو الماضي للشهر الرابع على التوالي، مما يعزز المؤشرات على أن أزمة فيروس كورونا انزلقت بالاقتصاد لأسوأ فترة ركود منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة لنحو النصف مرة أخرى نتيجة تهاوي الطلب على السيارات ومكوناتها، بينما ظلت الصادرات للصين ضعيفة، مما يشير لغياب محرك نمو […]

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