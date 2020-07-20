حسين عبد الرضا يجدد الولاء لفريق الحدود

2020/07/20 | 13:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الهيأة الادارية لنادي الحدود الرياضي اليوم الاثنين، ثقتها بلاعب فريق كرة القدم في النادي حسين عبد الرضا لتمثيل الفريق في منافسات الموسم الجديد.

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