العمليات المشتركة تعقد اجتماعا مع قوات حرس الاقليم لبحث الية عمل مراكز التنسيق

2020/07/20 | 13:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة العمليات المشتركة،اليوم الاثنين،اجتماعا مع قوات حرس الاقليم لبحث الية عمل مراكز التنسيق.

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