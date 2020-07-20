العمليات المشتركة: ناقشنا مع البيشمركة آلية عمل مراكز التنسيق المشترك

2020/07/20 | 13:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماعها مع قوات حرس الإقليم.وذكرت القيادة، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن " اليوم الاثنين 20 تموز 2020 انعقد في اربيل اجتماع لجنة التنسيق العليا بين قيادة العمليات المشتركة وقيادة قوات حرس الاقليم".وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا المواضيع التي كانت على جدول اعماله والتي تضمنت تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الارهاب وغلق الثغرات الموجودة بين خط انفتاح القطعات وايجاد آلية عمل مراكز التنسيق المشترك وكذلك العمليات الامنية المشتركة في المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك".

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