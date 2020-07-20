بالتزامن مع استئناف الرحلات الجوية الشهر الحالي.. النقل تنفذ مشروعا وقائيا للمسافرين

2020/07/20 | 13:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تنفذُ وزارة النقل، مشروعا وقائيا بالتزامن مع استئناف الرحلات الجوية في الـ23 من تموز الحالي من اجل سلامة المسافرين في مطارات البلاد .وقال وزير النقل ناصر حسين بندر، إن وزارته "تنفذ مشروعاً وقائياً خاصاً بتفتيش المسافرين والحقائب الخاصة بهم بالتزامن مع استئناف حركة الرحلات الجوية عبر مطارات البلاد في الـ 23 من تموز الحالي بحسب قرارات خلية الازمة"، منبها على انها "تسعى للعمل به من اجل ضمان سلامة المسافرين من والى البلاد، وأن إعادة فتح المطارات والحركة الجوية للرحلات خطوة جيدة لاعادة حركة النقل والسفر دولياً".وأضاف، أنها "ستعود لكن على خلاف ما كانت عليه بالسابق من حيث عدد الرحلات والمسافرين بسبب جائحة كورونا".وأشار إلى، أن "الوزارة اعدت ضوابط خاصة ستتبعها عند استئناف الرحلات الجوية للسيطرة والوقاية، مبينا ان الوزارة كانت تسجل 75 رحلة تتضمن ما يقارب اربعة الاف مسافر يومياً عبر الاجواء العراقية"، لافتا إلى "متابعة الوزارة للدول التي تأثرت حركة السفر والطيران الخاص فيها بسبب جائحة كورونا والتي اعلنت افلاسها بسبب جمود حركة السفر مما يشكل مؤشراً على قلة عدد الرحلات والمسافرين التي سيتم تسييرها عبر المطارات الدولية في اغلب الدول التي استأنفت حركة الطيران والسفر فيها".وأكد الوزير، أنه "سيتم فتح الرحلات مع الدول التي استأنفت رحلاتها الجوية وهي مصر وتركيا".

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