نائبة : تجديد عقد شركات الهاتف النقال هو الفساد بعينه

2020/07/20 | 13:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ندى شاكر جودت, الاثنين, أن تجديد عقود شركات الهاتف النقال بانه صفقة فساد لاتحتاج الى تدقيق , مبينة انه لاتوجد توجد دولة في العالم تمتلك اقل من 51% من اسهم شركات الهاتف النقال الا العراق .وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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