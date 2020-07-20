مزاد العملة : مبيعات البنك المركزي تتجاوز 178 مليون دولار

2020/07/20 | 13:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اظهرت نشرة البنك المركزي الخاصة بتفاصيل مزاد العملة لهذا اليوم ، ان مجموع المبالغ المباعة تجاوزت 178 مليون دولار .واكدت النشرة التي حصلت المستقلة على نسخه منها اليوم الاثنين ، ان عدد المصارف المشاركة كانت 35 مصرف ، فيما تراوحت المبالغ المشتراة من قبل تلك المصارف بين نصف مليون وستة مليون دولار […]

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