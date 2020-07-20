الحشد الشعبي: دفن جثامين 55 متوفيا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/07/20 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن استقبال وتجهيز ودفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الفريق قام باستقبال وتجهيز ودفن جثامين (55) متوفيا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توزعوا بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى”.وأضاف البيان، […]

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