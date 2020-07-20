بتكلفة نحو ٧٠ مليون دولار.. وضع حجر الاساس لمشروع ثلاثي في دهوك

2020/07/20 | 13:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وضع رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، الإثنين، الحجر الاساس لمشروع انشاء منطقة صناعية وزراعية وتجارية في محافظة دهوك بتكلفة 70 مليار دينار عراقي، نحو 70 مليون دولار أمريكي.

ويتسع المشروع لأكثر من 500 معمل ومخزن.

وقال بارزاني في كلمة له ان هذا المشروع هو الثالث الذي تقوم به حكومة الاقليم خلال تسعة أيام في عموم الإقليم.

واضاف ان المشروع سيفتح فرص العمل لآلاف المواطنين في هذه المنطقة.

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