مفاجآت كورونا مستمرة.. العلماء يرصدون “تحولًا غريبًا” يتعلق بالولادات الحديثة

2020/07/20 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يبدو أن فيروس كورونا، يحمل مؤشرات إيجابية تترافق بشكل “خجول” مع اثاره السلبية، وذلك لما رصدته مستشفيات ومؤسسات صحية كبرى حول العالم، يتعلق بأمر الولادات المبكرة.وبحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” فإن “الأطباء لاحظوا أمرا غريبا خلال الأشهر الأخيرة، في ظل إجراءات الإغلاق وفرض الحجر الصحي، وهو أن الولادات المبكرة تراجعت بشكل […]

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