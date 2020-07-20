أشعلوا “شرارة تشرين”.. حملة الشهادات العليا يحتجون مجدداً أمام وزارة التعليم ويهددون بـ “إعصار”

2020/07/20 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نظم العشرات من حَملة الشهادات العليا، اليوم الإثنين، تظاهرة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للضغط من أجل تنفيذ قرارات تعيينهم.وسبق التظاهرة حملة تحشيدية على مواقع التواصل الاجتماعي ليوم الإثنين 20 تموز لتنظيم تظاهرة احتجاجية أمام وزارة التعليم.وكتب المحتجون تحت وسم #الاثنين_تحديد_المصير دعواتهم للتظاهر أمام الوزارة بهدف الضغط لإصدار أوامر […]

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