شاهد: ردهات “عزل كورونا” تتحول إلى حلقات اجتماعية والاناشيد تصدح بين الشباب والعجائز

2020/07/20 | 13:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتزايد الفعاليات الاجتماعية والترفيهية في ردهات عزل كورونا، حتى أصبحت ثقافة انتشرت في معظم المحافظات العراقية.وفضلًا عن مقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل واسع للتقني المختبري محمد كريم العامل في صحة البصرة والذي اشتهر عربيا ومحليا لصوته الجميل وغنائه للمرضى الراقدين في المستشفى، بدأت تظهر مشاهد جديدة من محافظات مختلفة، توحي […]

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