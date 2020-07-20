2020/07/20 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد الحشد الشعبي ، الاثنين، أن السيطرات الوهمية باتت من الماضي في ديالى.وقال الناطق الاعلامي باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” السيطرات الوهمية لتنظيم داعش الارهابي كانت لسنوات مصدر قلق امني الا ان الوضع تغير بشكل جذري من مسك الحشد الشعبي محاور طرق برية ستراتيجية عدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: السيطرات الوهمية في ديالى باتت من الماضي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: السيطرات الوهمية في ديالى باتت من الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).