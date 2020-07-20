الوفد العراقي في السعودية يوقع اتفاقيات في الطاقة والاستثمار والتعليم

2020/07/20 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وقع الوفد العراقي في السعودية، اليوم الاثنين (20 تموز 2020)، اتفاقيات مشتركة مع المملكة، في عدة مج...





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