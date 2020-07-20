وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في ذي قار وتسجيل أكثر من 30 إصابة جديدة

2020/07/20 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم الاثنين (20 تموز 2020)، بتسجيل 7 وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورونا...





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