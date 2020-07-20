القضاء العراقي: ناقشنا مع ظريف إجراءاتنا بشأن جريمة اغتيال سليماني والمهندس

2020/07/20 | 13:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الاثنين، انه ناقش مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال زيارته امس الى بغداد إجراءات...

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