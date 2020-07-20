2020/07/20 | 13:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران تسجل 217 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا وكالة تقدم الاخبارية.

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