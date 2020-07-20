الاقتصاد النيابية تدعو لإرسال قوات عسكرية لفرض سلطتها الدستورية على المنافذ الحدودية كافة

2020/07/20 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سعد الخزعلي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إرسال قوات عسكرية لفرض سلطتها الدستورية على المنافذ الحدودية كافة.

وقال الخزعلي، إن أغلب واردات العراق غير النفطية من المنافذ الحدودية والبرية ومنها منافذ إقليم كردستان، تذهب هبة لسلطة الأحزاب السياسية، مبينا ان التقارير الرسمية تؤكد عدم خضوع منافذ إقليم كردستان لسلطة الحكومة الاتحادية.

وشدد على ضرورة قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية لاسيما في إقليم كردستان.

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