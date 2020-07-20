المالية النيابية: رواتب الشهر الحالي قبل حلول عيد الأضحى المبارك

2020/07/20 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنةُ المالية في مجلس النواب عن زوال الخلل الفني الذي تسبب في تأخير رواتب الموظفين الشهر الماضي.

واكد عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي أن رواتب الشهر الحالي مؤمَّنة بالكامل ولجميع الموظفين وقد تصرف بعضها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وعزا السعداوي تأخير الرواتب خلال الشهر الماضي الى إشكال فني في المصادقة على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، وتأخير الاشعارات من البنك المركزي العراقي ووزارة المالية الى المصارف، مؤكداً أن الشهر الحالي والأشهر المقبلة ستشهد صرف الرواتب وفق الجدول المثبت لكل وزارة.

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