تحالف القوى ينعى سلطان هاشم ويدعو لتفعيل مشروع المصالحة وإطلاق سراح قادة الجيش

2020/07/20 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى تحالف القوى الوطنية، وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم احمد الذي توفي يوم امس الأحد.

وأكد التحالف في بيان، ان الراحل كان عنوانا للعسكرية العراقية الوطنية والمهنية الخالصة، والتي تمثلت بقيادته الجيش العراقي في أصعب مراحل الدفاع عن حدوده وتحرير أراضيه، مشيرا الى الدور المشهود لسلطان هاشم في تأهيل المؤسسة العسكرية والحفاظ عليها.

واضاف التحالف في بيانه، انه وفي الوقت الذي يعزي نفسه والجيش العراقي، فإنه يدعو القوى السياسية الى وقفة جادة لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية الذي وصفه بالمعطل، والمبادرة الى إطلاق سراح قادة الجيش المشهود لهم بالوطنية والمهنية والولاء لبلدهم.

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