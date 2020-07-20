موفدنا: العراق والسعودية يوقعان مجموعة من الاتفاقيات ضمن المجلس التنسيقي

2020/07/20 | 13:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الوفد العراقي مجموعة من الاتفاقيات ضمن المجلس التنسيقي.

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