كنا: على الحكومة متابعة خرق الحدود والتواجد الاميركي خلال المباحثات القادمة

2020/07/20 | 13:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، الاثنين، الحكومة الى معالجة قضية التواجد العسكري الاميركي والتركي في العراق خلال المابحثات الاخيرة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مبينا ان سيادة البلاد لا يمكن ان يتجاوزها اي طرف اقليمي او دولي.وقال كنا في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” تركيا اقامت نحو 18 معسكريا لجنودها داخل العراق بذريعة […]

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