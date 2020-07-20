2020/07/20 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الخارجية، عن تلقي العراق دعما من بعض الدول الأوروبية لرفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر والمتعلقة بغسيل الأموال.

واوضح المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح، ان بعثة العراق لدى الاتحاد الاوروبي اوصلت رسائل عديدة، من خلال القنوات الدبلوماسية الى المفوضية الاوروبية، بصفتها الجهة التي تدير الاجراءات التنفيذية لتقييم اجراءات الدول في مجالي مكافحة غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب، لإبلاغها باستيفاء العراق للمعايير التي يعتمدها الاتحاد الاوروبي، او فريق العمل الدولي المالي في هذا المجال، اضافة الى قيام سفارات العراق لدى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بإرسال رسائل مشابهة الى الجهات المعنية في تلك الدول.

وتابع الصحاف ان عددا من تلك الدول، استجابت للرسائل الموجهة لها وفي مقدمتها وزير الخارجية الالماني، الذي أعرب عن دعم بلاده التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي للعراق، والوقوف معه في جميع المجالات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحاف: العراق تلقى دعما أوروبيا لرفع اسمه من قائمة الدول المتورطة بغسيل الأموال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحاف: العراق تلقى دعما أوروبيا لرفع اسمه من قائمة الدول المتورطة بغسيل الأموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).