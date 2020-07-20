في نشاط استثنائي بعد تسنم المنصب.. “تهليلات” بزيارة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي إلى الطارمية بعد دعوات “الإخلاء”

2020/07/20 | 13:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حازت زيارة مستشار الامن الوطني قاسم الأعرجي، إلى قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، كأول زيارة استثنائية له بعد تسنمه المنصب من سلفه فالح الفياض، حازت على ردود فعل إيجابية و”تهليلات” بهذه الخطوة، خصوصًا وأنها جاءت متزامنة مع دعوات “إخلاء” المنطقة من ساكنيها، في توجه “للانتقام” من الطارمية على خلفية استهداف عجلة عسكرية […]

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