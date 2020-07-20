“غزل متبادل”.. الكاظمي متفائل بمستقبل العلاقة مع السعودية و”أمير” في المملكة يؤكد: زيارته لنا أولاً “طبيعية” !

2020/07/20 | 13:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الإثنين إنه “يتطلع” لخروج العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز من المستشفى بكامل صحته ليزوره “شخصياً”.جاء ذلك بعد تأجيل زيارة الكاظمي المقررة اليوم الإثنين إلى السعودية على اثر تعرض ملكها سلمان بن عبد العزيز إلى وعكة صحية.وتقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد […]

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