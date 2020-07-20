نائب: سبب تأجيل زيارة الكاظمي للسعودية قد يكون مفبركا

2020/07/20 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رأى النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, الاثنين, أن تأجيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السعودية يمكن ان يكون سببا مفبركا نتيجة ضغوط أمريكية وبعض الدول ” الناطقة بالعربية ” التي لاترغب بانفتاح العراق مع دول جواره.وقال المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “دولا في المحيط […]

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