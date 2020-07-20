بابا الفاتيكان يوجه دعوة عالمية: لا علامات على توقف “كورونا”.. الجأوا لهذا الحل!

2020/07/20 | 13:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعا بابا الفاتيكان فرنسيس مجدداً إلى وقف إطلاق نار عالمي يسمح بالسلام الضروري لتقديم المساعدة الإنسانية مع عدم انحسار فيروس كورونا.وأكد بابا الفاتيكان أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس قربه ممن يواجهون المرض وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية “في هذا الوقت الذي لا يظهر فيه الوباء أي علامات للتوقف”.وأضاف البابا: “يتوجه فكري […]

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