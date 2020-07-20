2020/07/20 | 14:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول حكومي في ديالى ،الاثنين، عن انقاذ اكثر من 20 قرية زراعية شرق المحافظة من نزوح وشيك.وقال مدير ناحية مندلي وكالة( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” جهود حكومية عاجلة استمرت لاكثر من اسبوع بالتنسيق مع الموارد المائية اسهمت في ايصال المياه الى قرى الندا شرق ديالى والتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن انقاذ 20 قرية من نزوح وشيك بعد موجة عطش استمرت اكثر من شهرين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن انقاذ 20 قرية من نزوح وشيك بعد موجة عطش استمرت اكثر من شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).