2020/07/20 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..تحالف القوى ينعى وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم المركز الخبري الوطني.

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