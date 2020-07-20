2020/07/20 | 14:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة لم تؤثر جائحة كورونا على غلق دور العرض أو تعطيل تصوير الأفلام فحسب، بل يبدو أن علينا توقع المزيد من الأزمات بشأن مستقبل صناعة السينما الشهور القادمة، وربما يؤثر ذلك على صناعة الترفيه إلى أجل غير مسمى، فعلى سبيل المثال قد تأخر فيلم الإثارة “تينيت” (Tenet) للمخرج كريستوفر نولان مرة أخرى بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير يناقش تأثير الفيروس على مسار السينما: كيف ستتغير الأفلام وأنواعها ما بعد كورونا؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير يناقش تأثير الفيروس على مسار السينما: كيف ستتغير الأفلام وأنواعها ما بعد كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).