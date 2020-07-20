تحالف الحلبوسي: الطارمية مطوقة منذ أيام.. الأهالي في حالة رعب!

2020/07/20 | 14:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف تحالف "القوى العراقية" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، عن تطويق قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد منذ أيام "بالكامل"، داعياً الحكومة لإرسال رسائل "اطمئنان" الى الاهالي.

وقال النائب عن التحالف ليث الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي الطارمية يعيشون حالة من الرعب والقلق، بسبب اتهامهم بانهم حاضنة لتنظيم داعش الارهابي"، مشيراً إلى أن "هؤلاء الاهالي عانوا الكثير من هذا التنظيم الذي قتل كثيرا منهم".

وأضاف الدليمي، أن "الطارمية مطوقة منذ أيام من قبل القوات الأمنية بشكل كامل"، داعياً "الحكومة العراقية والقوى السياسية لإرسال رسائل اطمئنان الى اهالي الطارمية الذين قدموا الكثير في مواجهة تنظيم داعش الارهابي".

وتابع الدليمي أن "هناك نسبة قليلة جداً لعناصر تنظيم داعش في الطارمية، وهي في مناطق رخوة"، مردفاً "حتى اهالي الطارمية انفسهم لا يستطيعون الدخول لها، ولهذا يجب تقديم الدعم الجوي واللوجستي للقوات الأمنية، لغرض بسط الأمن في القضاء".

وقُتل آمر لواء 59 بالجيش العراقي العميد الركن علي غيدان واصيب اربعة جنود اخرين بهجوم شنه التنظيم المتشدد يوم الجمعة الماضية بقضاء الطارمية، وتوفي السبت اثنان من عناصر الجيش العراقي من الذين اصيبوا بالهجوم

وعقب الهجوم، أغلقت قوات الجيش قضاء الطارمية بالكامل وبدأت حملة تمشيط واسعة النطاق بحثاً عن مسلحي التنظيم الذين فروا نحو البساتين المحيطة بمركز القضاء.

واصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، توجيها فوريا وعاجلا للقبض على قتلة آمر لواء بالجيش بالعراقي.

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