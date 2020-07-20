الصحة: الادوية المستخدمة قللت من وفيات كورونا

2020/07/20 | 14:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ان الادوية المستخدمة لمعالجة المصابين بكورونا قللت من اعداد الوفيات.وقال وكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي بحسب الوكالة الرسمية، انه "لغاية اللحظة لا يوجد علاج او لقاح لفيروس كورونا وجميع الادوية المستخدمة هي للتخفيف من حدة الاصابة بكورونا استخدمت سابقا ضد فيروسات"، مبينا ان "الحديث عن علاجات لكورونا طرح غير علمي".واشار الى ان "هناك محاولات من قبل شركات عالمية لتطوير ادوية تعمل سابقاً في مكافحة فلاونزا الطيور والتهابات الكبد الفايروسي وتم اجراء بعض التطويرات عليها"، مبينا ان هنالك تقارير طبية تشير الى تحسن في بعض الحالات الشديدة عند استعمالها وقللت من عدد الوفيات".

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