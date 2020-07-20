2020/07/20 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، للاطلاع على الواقع الأمني والخدمي.

يتبع.



.



.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- خاص

تحدث عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، الاثنين (20 تموز 2020)، عن هدر وصفه بـ ’’الكبير’’ في ملف عقود النفط، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحقيق بهذا الملف.

وقال محمد في حديث لـ (بغداد ا

بغداد اليوم- بغداد

وقع الوفد العراقي في السعودية، اليوم الاثنين (20 تموز 2020)، اتفاقيات مشتركة مع المملكة، في عدة مجالات، من بينها الطاقة والاستثمار والتعليم.

وذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية في أنباء عاجلة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- بغداد

انتقد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الإثنين (20 تموز 2020)، ما أسماه ’’صمت الحكومة’’ إزاء التوغل التركي داخل الاراضي العراقية، فيما طالب بإثارة الملف امام الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يصل الى قضاء الطارمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يصل الى قضاء الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).