الأربعاء المقبل.. ليفبربول يتسلّم كأس الدوري الانجليزي بعد مواجهة تشيلسي

2020/07/20 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

يتسلم فريق ليفربول، بعد غد الأربعاء، كأس بطولة الدوري الإنجليزي، في احتفالية خاصة على إستاد ...





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