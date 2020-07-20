2020/07/20 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وصل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ،الاثنين، الى قضاء الطارمية للإطلاع على الواقع الامني والخدمي في القضاء.هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يصل الى قضاء الطارمية المركز الخبري الوطني.

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