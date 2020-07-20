2020/07/20 | 14:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يزاول المزارع حسين الفتلاوي مهنته التي توارثها منذ اجيال وهو يسقي مزرعته، كان هاجسه بالحصول على كمية المياه الكافية يمثل التحدي الذي يواجهه كل عام، فمشكلة المزارعين في النجف الأشرف ليس بقلة المياه المخصصة بل مشكلته من نوع اخر يهدد مزارعهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف..زهرة النيل خطر يهدد سلة الغذاء ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف..زهرة النيل خطر يهدد سلة الغذاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).