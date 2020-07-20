نهاية الصراع الطبقي إلى غير رجعة (2/1) - فؤاد النمري

2020/07/20 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري نهاية الصراع الطبقي إلى غير رجعة (1/2) علق أحد الرفاق متسائلاً عن نهاية الصراع الطبقي الواردة ضمنياً في مقالي الأخير واحتمال انبعاثه من جديد، وهو تساؤل بالغ الأهمية إذ يشكل علامة فاصلة على طريق الإشتراكية .



حاولت الرد على هذا التعليق رداً شافياً وافياً وعبثاً حاولت .



لذا قررت أن أكتب مقالة تبحث في انتهاء الصراع الطبقي إلى غير رجعة بالرغم من أن الكتابة باتت عبئاً ثقيلاً علي .إن ......





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