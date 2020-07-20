إستراتيجية التمكين لدى البيجيديين. - سعيد الكحل

2020/07/20 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا معززة بصور تفيد أن رئيس المجلس البلدي لمدينة تمارة اتخذ بعض القرارات الإدارية تمنع على الذكور ولوج مقر البلدية بالسروال القصير كما تفرض على المواطنين الراغبين في تصحيح الإمضاء الفصل بين الجنسين وذلك بإحداث شباك للذكور وآخر للإناث .



قد يبرر البعض أن الإجراء إياه يتوخى الحفاظ على احترام الإدارة وصيانة كرامة الإناث وحمايتهن من التحرش.



لكن الباعث والغاية هما ابعد ......





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