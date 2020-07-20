طبعة ثورة العشرين الثانيه/ ختام ج/11 - عبدالامير الركابي

2020/07/20 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي يُستفز "الوطنيون الاستعماريون !!!" حين يقال بان العراق لم يكن له وجود قبل عام 1921 ،دواخلهم ترفض التلميح في مناسبة كهذه لاحتمال ان يكونوا "خارج العصر" الذي هو "دولة" و "كيان" على النمط او النموذج الغربي، واما الكفر بنظرهم، أي القول الذي لايسامح قائله والمعتقد به، فهو عادة أي نوع من الميل الى نفي الطبقات وتبلورها وصراعها، او التفكير مهما كان عابرا باحتماليه ان يكون لهذا المكان، او الجزء من العالم م ......





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