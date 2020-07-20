2020/07/20 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبوري يبحث مع يونامي جهود دعم الكوادر الصحية في مواجهة كورونا وملف المعتقلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/20 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يبحث مع يونامي جهود دعم الكوادر الصحية في مواجهة كورونا وملف المعتقلين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يبحث مع يونامي جهود دعم الكوادر الصحية في مواجهة كورونا وملف المعتقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).