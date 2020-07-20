القضاء يعلن تفاصيل المباحثات مع ظريف حول اغتيال سليماني والمهندس

2020/07/20 | 14:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن رئيس المجلس القاضي العراقي فائق زيدان أنه بحث مع وزير الخارجية الإيراني ‏محمد جواد ظريف التحقيق في حادث المطار الذي ادى الى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.وذكر بيان لإعلام السلطة القضائية وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين جاء بعد صدور تقرير مقرر الأمم المتحدة […]

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