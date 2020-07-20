البيشمركة تكشف تفاصيل المباحثات مع العمليات المشتركة ومصير كركوك

2020/07/20 | 14:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم الإثنين، تفاصيل المباحثات الجارية مع العمليات المشتركة العراقية.وقال الفريق جمال إيمينكي رئيس أركان البيشمركة، في تصريحات صحفية، أن "الاجتماع اتسم بالإيجابية، وبحثنا مسألة التنسيق والنقاط المشتركة والعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش".وحول عودة البيشمركة الى كركوك ومناطق النزاع قال إيمينكي "مازالت المباحثات مستمرة ولم تنتهِ.وستبحث هذه القضايا في الاجتماعات القادمة".واعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الإثنين، أنها ستتعاون مع قوات البيشمركة لمواجهة تنظيم داعش.جاء ذلك بالتزامن مع محادثات عسكرية بين الجانبين في اربيل ، يحضرها التحالف الدولي. وقال المتحدث باسم العمليات، يحيى رسول في حديث للصحفيين في اربيل ، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، "لمواجهة داعش نحن بحاجة الى جميع القوات".واضاف، أن تنظيم داعش يستغل الفراغ الأمني الموجود في المنطقة، لتنفيذ عملياتها، ولهذا يحب أن نسد هذا الفراغ الامني بالتعاون بين قواتنا وقوات البيشمركة".وكانت العمليات المشتركة قالت إن اجتمعها مع البيشمركة يبحث تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وغلق الثغرات الموجودة بين خط انفتاح القطعات وإيجاد آلية عمل مراكز التنسيق المشترك وكذلك العمليات الامنية المشتركة في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك. ووصل وفد من العمليات المشتركة صباح الاثنين، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لإجراء مباحثات مع وزارة البيشمركة تخص أمن مناطق النزاع بين بغداد والإقليم، ومواجهة نشاط تنظيم داعش هناك.

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