2020/07/20 | 14:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلاف كبير داخل الإتحاد الوطني عقب قرار بتعليق الحضور ببرلمان كوردستان

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